В Україні стартував перший тур всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2021". Для участі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників.

Зазначимо, що три випробування першого туру будуть проходити дистанційно. Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

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Також відомо, що одним із завдань буде вміння організовувати навчання у дистанційному форматі.

У конкурсу зареєструвалося 4012 вчителів. Зокрема, в таких номінаціях:

директор школи – 489 педагогічних працівника;

математика – 1410 вчителів;

трудове навчання – 724 вчителів;

українська мова та література – 1389 вчителів.

Зазначимо, що перший тур конкурсу "Вчитель року-2021" триватиме до 30 листопада, а другий тур – з 1 грудня до 28 лютого. Третій тур та фінал конкурсу відбудеться аж у квітні 2021 року.

У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України. Списки учасників першого туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2021" можна глянути на сайті МОН.