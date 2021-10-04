Голова Ради Фонду Ірина Тулякова наголосила, що Фонд Президента – це можливість впроваджувати трансформації в Україні та допомагати розвивати талановитих молодих людей.

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Фонд Президента був створений ще у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді. У червні 2021 року Володимир Зеленський перезапустив його діяльність.

Ключові програми Фонду:

гранти на навчання за кордоном,

стажування молоді у провідних зарубіжних вишах і наукових установах,

участь молоді у міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях,

залучення лекторів з провідних вишів і наукових установ світу,

заохочення молодих людей за досягнення,

підтримка реалізації проєктів у сфері освіти, науки та спорту.

Очікується, що запуск ключових програм Фонду відбудеться в лютому 2022 року. З коштів Фонду виплачуватимуть премії президента в розмірі 100 тисяч гривень переможцям міжнародних олімпіад.

Також будуть здійснюватися виплати президентських стипендій в розмірі 10 тисяч грн учасникам ЗНО, які показали найвищі результати. Такі стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом року.

Заплановано і фінансування премій для заохочення досягнень українських спортсменів, залучення молоді до участі в спорті й підтримки тренерської діяльності.

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Крім того, функціонування Фонду передбачає можливості надання грантів на навчання в закордонних вишах для підготовки магістрів і докторів наук. Це дозволить отримати конкурентоспроможну освіту.

Також кошти Фонду можуть бути спрямовані на залучення іноземних висококваліфікованих викладачів і тренерів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, де потрібно посилити рівень підготовки фахівців.

До слова, в Україні створять Президентський університет. У Раді вже виділили перші 70 мільйонів гривень на будівництво. Виш планують звести за три роки на ВДНГ у Києві. Перший навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року. Деталі – читайте тут.