В Україні розпочали проєкт "Пишемо есе", щоб змінити підходи до навчання письма в школі

Громадська організація "Смарт освіта" розпочала "Національний проєкт: пишемо есе", який має на меті змінити підходи до навчання письма в українських школах. Завдяки проєкту цьому навчать педагогів, а згодом – розроблять навчальні програми для вчителів.

Чому в школах ва рто змінити підходи до навчання письма

За даними УЦОЯО за 2019 рік, 86% українських випускників не вміють добре сформулювати свою думку щодо питання, яке виноситься для написання власного висловлювання на ЗНО.

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Ще 52% випускників не можуть навести приклад з літератури чи інших видів мистецтва, а 31% отримали 0 балів за критерієм "Аргументи". Відомо, що 60% випускників мають серйозні порушення логічності, послідовності й несуперечливості викладу.

Ми прагнемо покращити навички учнів висловлювати свою думку на письмі. Та ми розуміємо, що найефективніший спосіб зробити це – змінити підхід до викладання письма в школах загалом, надати вчителям знання, методики, навички й матеріали для ефективного навчання письма,

– каже голова правління ГО "Смарт освіта" Галина Титиш.

Що відомо про "Національний проєкт: пишемо есе"

Проєкт передбачає системні зміни, а його кінцевим результатом будуть напрацьовані програми навчання для майбутніх учителів і підвищення кваліфікації для педагогів. Передбачається три етапи проєкту:

Перший етап

Підготовка тренерів на національному рівні (тренінгова програма від національних менторів).

Менторами проєкту є:

Ольга Брюховецька – кандидатка філософських наук, старша викладачка кафедри культурології Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Марія Титаренко – кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка Школи журналістики та комунікацій УКУ, членкиня PEN Ukraine та Fulbright Ukraine;

Ігор Хворостяний – радник з питань мови проєкту "Навчаємось разом", автор підручників, посібників й онлайн-курсів з української мови та літератури, кандидат філологічних наук;

Таня Стус – письменниця та методистка лабораторії дитячого читання МАН.

Другий етап

Команда тренерів навчатиметься на міжнародному рівні в рамках National Writing Project (США). Ця організація має 47-річний досвід дослідження інструментів і методів письма, підготовки програм підвищення кваліфікації вчителів, стандартів і критеріїв оцінювання.

"Написання есе є одним із найефективніших способів навчити чіткого та критичного мислення та допомогти молодим людям зрозуміти, що письмо – це про справжню комунікацію та участь у житті суспільства", – зазначає виконавча директорка National Writing Project Еліс Ейдман-Аадал.

Третій етап

Розробка тренерами навчальних програм для підготовки і підвищення кваліфікації вчителів, навчальних матеріалів, методичних рекомендацій, критеріїв оцінювання. Ці програми будуть впроваджуватися у вишах та ІППО для навчання і підвищення кваліфікації педагогів, а школи отримають доступ до напрацьованих інструментів та методик.

Що дасть цей проєкт

Результатами впровадження "Національного проєкту: пишемо есе" стануть: