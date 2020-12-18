Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти вирішило призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності.

А все через те, що суді скасували деякі рішення про наявність академічного плагіату в роботах на вимогу фігурантів розглянутих справ. Про це йдеться у повідомленні НАЗЯВО у фейсбуці.

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Зокрема, у Нацагентстві зазначають, що закон про вищу освіту покладає на них обов’язок реагувати на виявлення академічного плагіату. Так, вони мають скасувати рішення вченої ради про присудження наукового ступеня.

У НАЗЯВО наголошують, що проєкт такого порядку скасування рішення був спрямований до МОН, однак понад півтора року цей документ не виноситься на затвердження урядом.

Майже всі фігуранти розглянутих справ, у роботах яких був підтверджений плагіат, звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Комітету з питань етики. Суд при цьому не надає оцінку доказам, і може скасовувати такі рішення Комітету,

– написали в НАЗЯВО.

Також в агентстві запевнили, що у кожній новій такій справі НАЗЯВО згодом звертається до апеляційного суду з вимогою прийняти справедливе рішення.

"Але кількість судових справ зростає, а це вимагає все більше часу і ресурсів. Тому Нацагентство прийняло рішення призупинити розгляд справ про порушення академічної доброчесності до встановлення об’єктивної істини у судах", – підсумували вони.

Заступник голови НАЗЯВО заявив, що призупинення розгляду справ про академічний плагіат не означає, що агентство стає глухим і німим у питаннях дотримання принципів академічної доброчесності.

Ми боремося за академічні цінності і впевненні у тому, що здоровий глузд переможе. Також звертаємося до Вас: не будьте байдужими. Наука і освіта не можуть розвиватися поза принципами академічної доброчесності,

– сказав він

До слова, раніше профільний Комітет з питань етики визнав, що у роботах новоспеченого міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат. Водночас він на такі заяви подав позов проти НАЗЯВО, де попросив суд скасувати рішення про плагіат у його наукових роботах.