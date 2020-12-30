Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що потрібно посилити ліцензійні умови для навчання іноземних студентів в Україні та створити е-платформу, щоб прибрати корупцію при вступі.

Шмигаль також підтримав пропозицію про введення незалежного іспиту для іноземних студентів, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності, повідомляє прес-служба уряду.

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Шмигаль запевнив, що посилити ліцензійні умови для навчання іноземних студентів необхідно робити вже зараз, щоб наступного навчального року мати інструмент для контролю.

Також, за словами прем’єра, для цього треба прискорити запровадження електронної платформи, щоб підвищити ефективність популяризації українських освітніх послуг, а також забезпечити прозорість навчання для іноземних студентів.

Створення електронної платформи для вступу іноземних студентів має прибрати людський фактор, посередників в освітньому процесі та чинники, які можуть спричиняти корупцію. Адже якість освіти для іноземних студентів впливає насамперед на імідж України,

– наголосив Шмигаль.

Додамо, що згідно з дослідженням, понад 40% іноземних студентів обрали українські виші через якість навчання. Ще 40-60% опитаних іноземців вибрали навчання в Україні через вартість навчання, а 35% – через легкість визнання диплома на батьківщині.