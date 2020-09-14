В Україні через коронавірус вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу президента.

Цікаво Київські школи переходять до режиму навчання у помаранчевій зоні

За його словами, за минулу добу, 13 вересня, коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів. Загалом, з початку навчального року лабораторно підтверджено 273 випадку коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед вчителів.

До слова, Київ потрапив до помаранчевої зони. Як в столиці працюватимуть школи: