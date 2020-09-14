В Україні понад 500 класів вже перевели на самоізоляцію
В Україні через коронавірус вже понад 500 класів у школах перейшли на самоізоляцію. Ще близько 40 шкіл повністю перевели на дистанційне навчання.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу президента.
Цікаво Київські школи переходять до режиму навчання у помаранчевій зоні
За його словами, за минулу добу, 13 вересня, коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів. Загалом, з початку навчального року лабораторно підтверджено 273 випадку коронавірусної хвороби серед учнів і 296 – серед вчителів.
До слова, Київ потрапив до помаранчевої зони. Як в столиці працюватимуть школи:
- Залежно від розміру школи і кількості учнів керівники закладів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання.
- З 14 вересня школи працюють так само, як і раніше. Якщо щось зміниться, батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей.
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