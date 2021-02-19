В Україні підвищилася якість онлайн-навчання: що змінилося – результати опитування

Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
В Міносвіти постійно перевіряють якість освіти під час дистанційного навчання. Учні та вчителі вважають, що цього навчального року відбулися значні позитивні зміни щодо підвищення якості освіти на дистанційці.
Держслужба якості освіти провела опитування серед учасників освітнього процесу. В ньому взяли участь понад 273 тисячі освітян, учнів 9-11 класів та батьків.
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До слова, через погіршення епідемічної ситуації в регіоні, там може встановлюватися червоний рівень. Але садочки, спеціальні заклади освіти та початкова школа (учні 1 – 4 класів) будуть продовжувати працювати у звичному режимі. Всі інші учні перейдуть на онлайн-навчання.
Але наразі всюди жовта зона. Тож, забороняється відвідування закладів освіти лише там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку. Також заборонено проведення масових заходів за участі дітей з більш ніж одного класу).