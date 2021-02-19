В Міносвіти постійно перевіряють якість освіти під час дистанційного навчання. Учні та вчителі вважають, що цього навчального року відбулися значні позитивні зміни щодо підвищення якості освіти на дистанційці.

Держслужба якості освіти провела опитування серед учасників освітнього процесу. В ньому взяли участь понад 273 тисячі освітян, учнів 9-11 класів та батьків.

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Як підвищилася якість онлайн-навчання

Розклад навчальних занять став більш чітким і зрозумілим (так відповіли 86% учнів). А 92% батьків зауважили, що систематично отримували інформацію про можливі зміни в розкладі уроків.

80% педагогів, 58,4% директорів шкіл та 51% учнів зазначили, що вони використовували одну електронну платформу у закладі освіти під час дистанційного навчання. Переважно це були безкоштовні платформи: G Suite for Education, Google Classroom, Microsoft Teams, Human, Moodle тощо.

Більше половини шкіл (54,3%), а також 31% вчителів систематично використовують матеріали, розміщені на платформі для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".



До слова, через погіршення епідемічної ситуації в регіоні, там може встановлюватися червоний рівень. Але садочки, спеціальні заклади освіти та початкова школа (учні 1 – 4 класів) будуть продовжувати працювати у звичному режимі. Всі інші учні перейдуть на онлайн-навчання.

Але наразі всюди жовта зона. Тож, забороняється відвідування закладів освіти лише там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку. Також заборонено проведення масових заходів за участі дітей з більш ніж одного класу).