В Україні підвищилася якість онлайн-навчання: що змінилося – результати опитування
В Міносвіти постійно перевіряють якість освіти під час дистанційного навчання. Учні та вчителі вважають, що цього навчального року відбулися значні позитивні зміни щодо підвищення якості освіти на дистанційці.
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Держслужба якості освіти провела опитування серед учасників освітнього процесу. В ньому взяли участь понад 273 тисячі освітян, учнів 9-11 класів та батьків.
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Як підвищилася якість онлайн-навчання
- Розклад навчальних занять став більш чітким і зрозумілим (так відповіли 86% учнів). А 92% батьків зауважили, що систематично отримували інформацію про можливі зміни в розкладі уроків.
- 80% педагогів, 58,4% директорів шкіл та 51% учнів зазначили, що вони використовували одну електронну платформу у закладі освіти під час дистанційного навчання. Переважно це були безкоштовні платформи: G Suite for Education, Google Classroom, Microsoft Teams, Human, Moodle тощо.
- Більше половини шкіл (54,3%), а також 31% вчителів систематично використовують матеріали, розміщені на платформі для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".
До слова, через погіршення епідемічної ситуації в регіоні, там може встановлюватися червоний рівень. Але садочки, спеціальні заклади освіти та початкова школа (учні 1 – 4 класів) будуть продовжувати працювати у звичному режимі. Всі інші учні перейдуть на онлайн-навчання.
Але наразі всюди жовта зона. Тож, забороняється відвідування закладів освіти лише там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку. Також заборонено проведення масових заходів за участі дітей з більш ніж одного класу).
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