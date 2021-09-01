Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабінету Міністрів 1 вересня. На початку від також привітав учнів та студентів з Днем знань.

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На скільки збільшаться стипендії? За словами Шмигаля:

у закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази,

студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.

Очільник МОН додав, що це важливий крок назустріч студентам, який має ще більше мотивувати їх вчитися і досягати науково-освітніх вершин.

Також розміри стипендій президента переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка також буде збільшено,

– заявив Шкарлет.

Окрім того, Сергій Шкарлет раніше сказав, що професія викладача профтеху тривалий час була недооціненою. Тому зараз хочуть підняти зарплати педагогам та стипендії учням цих закладів освіти.

До слова, МОН надало профтехам дозвіл проводити донабір вступників. Цього року охочі вступити до цих закладів освіти можуть подати документи на бюджетні місця ще до 1 жовтня. Деталі – читайте у статті.