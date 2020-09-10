В Україні проведуть перевірки у всіх російськомовних школах, які мали з 1 вересня перейти на українську мову навчання. Також звернуть увагу на якість викладання.

Такий моніторинг здійснить секретаріат уповноваженого із захисту державної мови, передає пресслужба Кабміну.

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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь пишається тим, що з цього навчального року всі російськомовні школи переходять на державну мову навчання – українську.

За його словами, це величезний сигнал для українського народу, що рівень володіння державною мовою може підвищуватися.

Тому уповноважений із захисту державної мови буде контролювати виконання мовного закону. Тарас Кремінь пояснив, що для того, аби уникнути можливих порушень, вони будуть проводити відповідний моніторинг в цьому році та в подальшій перспективі.

Зазначимо, що близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, з нового навчального року почали вивчати всі дисципліни українською мовою.

Також омбудсмен готовий перевіряти якість викладання. Натомість всі інші параметри будуть перевіряти місцеві органи управління та МОН.

До слова, штрафні санкції за порушення мовного закону почнуть діяти від 16 січня 2021 року, через 18 місяців після набрання чинності "мовного закону". Якщо порушення зафіксовано у сфері освіти, то суми штрафів можуть скласти від 3400 гривень до 5100 гривень.