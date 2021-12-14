В Україні оновили порядок конкурсу шкільних підручників: що змінюється

Міністерство освіти і науки затвердило новий порядок проведення конкурсу підручників та посібників для учнів та вчителів. Що зміниться – читайте у статті.

Раніше проєкт наказу виносили на громадське обговорення. Тепер відповідний наказ опублікований на сайті ІМЗО.

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Що зміниться у конкурсі підручників

Головна зміна полягає в тому, що конкурсний добір не передбачає проведення експертизи змісту підручників, а до нього допускатимуть лише ті підручники, які вже отримали гриф.

Тобто зміст підручників аналізуватимуть до конкурсу в межах надання грифу, зокрема проводитимуть:

науково-методичну експертизу,

мовно-літературну експертизу,

психолого-педагогічну експертизу,

антидискримінаційну експертизу.

Цими експертизами займатимуться предметні (галузеві) комісії, список членів яких відкритий для всіх. Хоча раніше підручники аналізували анонімні експерти для мінімізації корупційних ризиків.

У межах безпосередньо конкурсу підручників передбачені тільки два етапи: вибір учителями й експертиза художньо-технічного редагування. Додамо, що у старому порядку експертиза художньо-технічного редагування називалася дизайнерською.

Експертиза художньо-технічного редагування передбачає оцінювання дотримання:

формату;

шрифту;

гарнітури;

кеглю;

накреслення;

забезпечення єдиного стилю;

оригінальності та сучасності ілюстративного матеріалу;

збалансованості кольорової гами.

За результатами цієї експертизи, авторам можуть або рекомендувати внести зміни в підручник, або визначити доцільність / недоцільність друку підручника держкоштом.

Експертиза відбуватиметь після того, як підручники оберуть учителі. Це означає, що в підручниках, які оберуть учителі, пізніше можуть щось змінити.

У новому порядку, як і в старому, для друку підручника потрібно понад 40 тисяч замовлень (5 тисяч для поглибленого та профільного рівня).

Також можна друкувати підручники, яких замовили від 10 до 40 тисяч, але за умови фінансування видавництвом різниці між запропонованою ним вартістю такого підручника й середньою вартістю підручника.

Для шкіл і класів із навчанням мовами національних меншин та закладів освіти, в яких навчаються діти з порушеннями зору, друкуються ті підручники, які отримали найвищий узагальнений результат вибору.

Для проведення конкурсу створюються такі комісії:

комісія з прийому комплектів конкурсних матеріалів Конкурсу (далі - Комісія ПККМ);

конкурсна комісія;

комісія з художньо-технічного редагування;

апеляційна комісія.

Також у новому порядку конкурсу вилучили комісії шифрування, дешифрування та комісію з відбору експертів.

До слова, Міністерство освіти і науки повторно рекомендувало підручник з хімії для учнів 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою. Неправдиву інформацію про соду прибрали, але виправили у підручнику не все. Наприклад: