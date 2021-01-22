Всеукраїнський рейтинг "Книжка року-2020" оголосив короткі списки книг у 7 номінаціях. Його проводять щорічно з 1999 року. Він визначає найкращі українські книжки поточного року.

Так, у номінації "Дитяче свято" представлені книжки для малечі, молодших школярів, школярів середніх класів та підлітків, повідомляє Читомо.

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Щоб сформувати ці короткі списки у кожній номінації, експерти оцінили близько 1 000 книжок. Вони формуються на підставі асортименту книгарень та інформації видавничих сайтів.

Експерти оцінюють книжки за актуальністю теми, якістю тексту й перекладу, професійністю видавничої підготовки, художньо-поліграфічного оформлення. У кожній з номінацій працюють від 10 до 25 експертів. До прикладу, у сезоні 2020 року працювали майже 100 фахівців.

Церемонія нагородження лауреатів відбудеться на початку лютого.

Рейтинг "Книжка року-2020"

Книжки для малечі

Юйя і Томас Вісландер "Як Мама Му поранилася; Як Мама Му будувала хату; Ану, швидше, Мамо Му". Катерина Єгорушкіна "Скриня"; Оксана Лущевська. "Ї. Особлива буква". Стейсі Макелалті "Земля: мої перші 4,5. мільярди років". Наталка Малетич / Наталія Чорна "Привид, який не міг заснути". Марюс Марцинкявічус "Озеро загадок". Ервін Мозер "Веселі історії на добраніч". Настя Музиченко / Оксана Драчковська "Сни для канапи". Всеволод Нестайко "Кузя, Зюзя і компанія". Свен Нордквіст "А що ти вмієш, Петсоне?". Грася Олійко "Історія, яку розповіла Жука". Том Шамп "Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах". Катрін Шерер "Міська миша та сільська миша"; Лоренц Паулі / Катрін Шерер "Як святкувати Різдво?".

Книжки для молодших школярів

My ABC book.

Іван Андрусяк "Нечиста сила та інші капосні історії"; "Сірка на порох".

Байки Езопа в перекладі Олександра Виженка.

Сашко Дерманський "Нічийний хруль"; "Обиральний день".

Сусанна Ісерн "Велика книга суперскарбів (тих, що справді важливі)".

Василь Карп’юк, Олекса Довбуш "Таємниця Сили".

Ред’ярд Кіплінг "Тафі і Теґумай", "Як кіт блукав, де заманеться".

Редьярд Кіплінг "Чому і як? Такі собі казочки".

Андрій Кокотюха "Жабеня, ставок і море".

Мирослав Лаюк "Ківі Ківі".

Мішель Лекрьо, Селія Ґалле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника".

Ася Міцкевич "Ася і пластиковий світ".

Ростислав Попський "Там, де блукають сни".

Уляна Чуба "Мед і Паштет — фантастичні вітрогони".

Література для школярів середніх класів

Девід Аллен, Майк Вільямс, Марк Воллес "Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків".

Іван Величко "Шахова абетка".

Валентина Вздульська "Генрі Форд"; Ірина Костюченко "Вінстон Черчилль"; Марія Рубан "Марія Приймаченко".

Валентина Вздульська "Українські диковиська"; Галина Глодзь "Бустрофедон та інші. Коротка історія читання"; Галина Ткачук "Школознавство".

Надійка Гербіш "Ми живемо на краю вулкана"; "Яблука війни".

Льюїс Керрол "Аліса у Задзеркаллі".

Дара Корній "Чарівні істоти українського міфу". "Духи-шкідники".

Барбара Космовська, Ґжеґож Касдепке "Великий вибух, або К. проти К".

Ірена Панаріна "ПтахАбетка, Українські пернаті".

Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер і Келих Вогню магії". "Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда".

Роман Росіцький, Андрій Бачинський, Богдана Матіяш, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Коли сніг пахне апельсинками".

Луї Стовелл "Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті".

Книжки для юнацтва

– Володимир Арєнєв "Заклятий меч, або Голос крові".

– Кирило Булаховський, Максим Гаврилюк "Розповіді про тварин і їх назви".

– Крістіна де Вітте "Посібник з виживання для дівчат: про тіло, школу, кохання й інші труднощі підліткового віку".

– Катріна Волошина "Боги маїсу і шоколаду. Історії з Мезоамерики"; Оксана Куценко "Лерато означає "любов". Історії з Африки".

– Майкл Ґудвін "Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках".

– Юрій Журавель "Знай наших. Книга І"; Мазепа "Крок до правди".

– Нора К., Вітторіо Ґьосле "Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих".

– Марина Кафтан "Історія брехні. Як ми обманюємося".

– Володимир Кузнєцов "Вогневир. Том 1".

– Террі Пратчетт "Вільні малолюдці".

– "Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього".

– Оксана Ромащенко, Марлена Буш, Світлана Возіанова "Підліткам про головне: Все, що цікавить хлопців та дівчат".

– Йоанна Ягелло "Як дві краплі води".