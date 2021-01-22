Книжка року-2020: в Україні оголосили рейтинг книг для дітей і підлітків
Всеукраїнський рейтинг "Книжка року-2020" оголосив короткі списки книг у 7 номінаціях. Його проводять щорічно з 1999 року. Він визначає найкращі українські книжки поточного року.
Так, у номінації "Дитяче свято" представлені книжки для малечі, молодших школярів, школярів середніх класів та підлітків, повідомляє Читомо.
До теми Кращі книги, які не можна пропустити: ідеї для читання
Щоб сформувати ці короткі списки у кожній номінації, експерти оцінили близько 1 000 книжок. Вони формуються на підставі асортименту книгарень та інформації видавничих сайтів.
Експерти оцінюють книжки за актуальністю теми, якістю тексту й перекладу, професійністю видавничої підготовки, художньо-поліграфічного оформлення. У кожній з номінацій працюють від 10 до 25 експертів. До прикладу, у сезоні 2020 року працювали майже 100 фахівців.
Церемонія нагородження лауреатів відбудеться на початку лютого.
Рейтинг "Книжка року-2020"
Книжки для малечі
- Юйя і Томас Вісландер "Як Мама Му поранилася; Як Мама Му будувала хату; Ану, швидше, Мамо Му".
- Катерина Єгорушкіна "Скриня"; Оксана Лущевська. "Ї. Особлива буква".
- Стейсі Макелалті "Земля: мої перші 4,5. мільярди років".
- Наталка Малетич / Наталія Чорна "Привид, який не міг заснути".
- Марюс Марцинкявічус "Озеро загадок".
- Ервін Мозер "Веселі історії на добраніч".
- Настя Музиченко / Оксана Драчковська "Сни для канапи".
- Всеволод Нестайко "Кузя, Зюзя і компанія".
- Свен Нордквіст "А що ти вмієш, Петсоне?".
- Грася Олійко "Історія, яку розповіла Жука".
- Том Шамп "Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах".
- Катрін Шерер "Міська миша та сільська миша"; Лоренц Паулі / Катрін Шерер "Як святкувати Різдво?".
Книжки для молодших школярів
- My ABC book.
- Іван Андрусяк "Нечиста сила та інші капосні історії"; "Сірка на порох".
- Байки Езопа в перекладі Олександра Виженка.
- Сашко Дерманський "Нічийний хруль"; "Обиральний день".
- Сусанна Ісерн "Велика книга суперскарбів (тих, що справді важливі)".
- Василь Карп’юк, Олекса Довбуш "Таємниця Сили".
- Ред’ярд Кіплінг "Тафі і Теґумай", "Як кіт блукав, де заманеться".
- Редьярд Кіплінг "Чому і як? Такі собі казочки".
- Андрій Кокотюха "Жабеня, ставок і море".
- Мирослав Лаюк "Ківі Ківі".
- Мішель Лекрьо, Селія Ґалле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника".
- Ася Міцкевич "Ася і пластиковий світ".
- Ростислав Попський "Там, де блукають сни".
- Уляна Чуба "Мед і Паштет — фантастичні вітрогони".
Література для школярів середніх класів
- Девід Аллен, Майк Вільямс, Марк Воллес "Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків".
- Іван Величко "Шахова абетка".
- Валентина Вздульська "Генрі Форд"; Ірина Костюченко "Вінстон Черчилль"; Марія Рубан "Марія Приймаченко".
- Валентина Вздульська "Українські диковиська"; Галина Глодзь "Бустрофедон та інші. Коротка історія читання"; Галина Ткачук "Школознавство".
- Надійка Гербіш "Ми живемо на краю вулкана"; "Яблука війни".
- Льюїс Керрол "Аліса у Задзеркаллі".
- Дара Корній "Чарівні істоти українського міфу". "Духи-шкідники".
- Барбара Космовська, Ґжеґож Касдепке "Великий вибух, або К. проти К".
- Ірена Панаріна "ПтахАбетка, Українські пернаті".
- Джоан Ролінґ "Гаррі Поттер і Келих Вогню магії". "Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда".
- Роман Росіцький, Андрій Бачинський, Богдана Матіяш, Валентина Захабура, Ольга Войтенко "Коли сніг пахне апельсинками".
- Луї Стовелл "Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті".
Книжки для юнацтва
– Володимир Арєнєв "Заклятий меч, або Голос крові".
– Кирило Булаховський, Максим Гаврилюк "Розповіді про тварин і їх назви".
– Крістіна де Вітте "Посібник з виживання для дівчат: про тіло, школу, кохання й інші труднощі підліткового віку".
– Катріна Волошина "Боги маїсу і шоколаду. Історії з Мезоамерики"; Оксана Куценко "Лерато означає "любов". Історії з Африки".
– Майкл Ґудвін "Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках".
– Юрій Журавель "Знай наших. Книга І"; Мазепа "Крок до правди".
– Нора К., Вітторіо Ґьосле "Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих".
– Марина Кафтан "Історія брехні. Як ми обманюємося".
– Володимир Кузнєцов "Вогневир. Том 1".
– Террі Пратчетт "Вільні малолюдці".
– "Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього".
– Оксана Ромащенко, Марлена Буш, Світлана Возіанова "Підліткам про головне: Все, що цікавить хлопців та дівчат".
– Йоанна Ягелло "Як дві краплі води".
Поділитися новиною