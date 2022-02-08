В Україні офіційно запрацював Американський університет: що відомо

У Києві офіційно розпочав свою роботу Американський університет. Уже в березні у ньому начитимуться перші студенти, а одним із викладачів буде лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт.

Зазначимо, що заклад є приватним та співпрацює з Університетом штату Арізона. Ректором-засновником Американського університету став Роман Шеремета – відомий український економіст.

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За словами ректора, університет допоможе задовольнити попит у сфері IT та бізнесу насамперед на українському ринку праці. Головна ціль вишу – створити високоякісних спеціалістів, які залишаться тут, в Україні.

Американський університет у Києві пропонуватиме студентам подвійний диплом обох університетів (додатково Університету штату Арізона) в обмін на один додатковий рік навчання у виші (онлайн або оффлайн).

Через це Американський університет навчатиме за американською системою освіти:

По-перше, він дозволяє студентам створити собі навчальну програму , пропонуючи вибір курсів, які можна інтегрувати до їхньої основної галузі навчання.

, пропонуючи вибір курсів, які можна інтегрувати до їхньої основної галузі навчання. По-друге, він має різні формати, зокрема, практика, стажування чи менторство. Це набагато більше, аніж просто лекція в аудиторії, – зазначив президент університету Рік Шенгроу.

Що відомо про Американський університет у Києві

Університет пропонує освітню програму для студентів та аспірантів з кількох напрямків. Так, на магістратуру розпочнеться набір студентів за напрямками бізнес-управління та IT з березня 2022 року. Навчання триватиме три семестри.

Водночас на бакалаврат розпочнеться прийом на ці спеціальності не раніше вересня 2022 року. Крім вищезгаданих спеціальностей у закладі готуватимуть фахівців з інженерії, медицини, архітектури, дизайну та права.

Що ще відомо про навчання у цьому виші:

Планується відкрити 600 навчальних програм та кілька тисяч курсів.

Студенти навчатимуться англійською мовою.

Кампус університету планується збудували у приміщенні річкового порту на Поштовій площі.

Скільки коштуватиме навчання? Навчання у Американському університеті у Києві коштуватиме від 8 до 9 тисяч доларів на рік, однак університет підтримуватиме найкращих студентів стипендіями.

Якщо для загалу будуть доступні стипендії, котрі покриватимуть 10 – 20% витрат, то для окремих студентів, котрі не матимуть фінансової змоги оплатити навчання, але чиї результати ЗНО та мотиваційний лист вразять комісію, допомога буде значно більшою.

Вступатимуть абітурієнти на основі ЗНО. Навчання відбуватиметься англійською мовою, тому обов’язковими для вступу є ЗНО саме з англійської та української мов, третій предмет залишається на вибір абітурієнтів.

Для студентів міжнародних вишів розробляється альтернативна процедура вступу без обов’язкового проходження ЗНО, однак отриманий диплом у такому разі може не отримати статусу державного в Україні.

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Додамо, що у ремонт та облаштування кабінетів, лабораторій та лекційних залів для студентів буде інвестовано 12 мільйонів доларів США. Історична спадщина буде збережена, натомість дизайнери створять інтер'єр найсучаснішого університету, зручного для студентів.

До слова, у Польщі визначили найкращих студентів-іноземців року. 23-річний Максим Щербюк, родом із Луцька, переміг у категорії магістрантів. Деталі – читайте у статті.