В Україні оберуть найкращого вчителя фізкультури: що отримає переможець

На найпрестижнішій премії для педагогів Global Teacher Prize Ukraine оберуть найкращого вчителя фізичної культури у 2021 році. Педагоги з цієї дисципліни уже вдруге можуть отримати відзнаку у спеціальній номінації.

Громадська організація Олександра Педана JuniorZ та громадська спілка "Освіторія" планують нагородити найкращого вчителя фізкультури в рамках премії для вчителів.

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Взяти участь у конкурсі може вчитель фізкультури, який виховує в дітях любов до здорового способу життя та спорту. Номінувати вчителя та подати заявку на премію можна за посиланням до 1 серпня.

Урочиста церемонія оголошення переможця відбудеться 2 жовтня. Переможець отримає 30 тисяч гривень і поїде в тижневу освітню подорож до Німеччини.

Ми дуже радіємо, що повага до таких вчителів зростає. Адже педагоги з фізкультури – це люди, які допомагають дітям у школі бути рухливими, обирати для себе види спорту та активні ігри і, головне, бути здоровими,

– сказав Пелан.

Експерти запевняють, що фізкультура – це не другорядний предмет, яким можна нехтувати, а часто недооцінена дисципліна, що може змалку навчити кожного українця цінувати здоров’я, дбати про себе та виховувати характер.

І для цього потрібен правильний вчитель. "Саме вчителі спорту мають суперсилу показати дитині радість від здорового та активного способу життя, руху, танців. Я впевнена, що ми знайдемо ще одну освітню зірку", – відповіла засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

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У 2020 році серед усіх номінацій Global Teacher Prize Ukraine найбільша кількість заявок надійшла саме в номінації вчителя фізкультури.

Переможцем минулого року став Віталій Мушинський – педагог із села Судилків Хмельницької області, якого нагородили премією в розмірі 30 000 гривень і тижневою подорожжю до Німеччини для обміну досвідом.

До слова, цього року вперше з’явиться нова номінація для вчителів, які працюють у прифронтовій зоні. Загалом вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine проходить вже – нагороджують найталановитіших педагогів країни.