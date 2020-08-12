Школи України до 1 вересня почали отримувати нові підручники. Так, зараз всі заклади освіти мають для третьокласників 88% посібників. Цікаво, що цього року за державний кошт загалом надруковано 4 мільйони 481 тисячу примірників підручників для учнів 3-х класів.

Станом на 12 серпня лише сім областей – Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська – отримали 100% нових підручників для третьокласників, передає МОН.

Цікаво Відкриті класи та розділення учнів: як школи в Києві готуються до нового навчального року

У Міністерстві наголосили, що зараз завершується розвезення підручників по областях. Далі місцева влада має доставити книги з обласних книжкових баз до шкіл.

Процес друкування підручників розпочався ще 16 липня і вони повинні виконати все до 1 вересня. Також з метою контролю процесу доставки підручників на сайті ІМЗО постійно оновлюється інформація щодо стану їх доставки до обласних баз.

Окрім того, у вільному доступі є pdf-версії підручників для 3-х класів. Їх можна знайти за цим посиланням.

У 2020 році держава за власний кошт також надрукувала підручники для учнів 7-х класів, загальний наклад яких становить 2 мільйони 611 тисяч примірників. На наступний навчальний рік планується друк підручників для 4 та 8 класів.