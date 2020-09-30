Міністерством освіти і науки розробило проєкт порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти. Зарахування учнів до пансіону здійснюватиметься на початку навчального року.

Відповідний документ вже винесений для громадського обговорення, яке триватиме до 16 жовтня, передає пресслужба МОН.

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Для учнів створять відповідні умови і правила проживання у пансіонах державних та комунальних закладів освіти.

Цікаво, що утримування таких закладів здійснюватиметься за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Проте проживання дитини у пансіоні ліцею буде платним, вартість утримання однієї дитини щомісяця не має перевищувати 20 % середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім’ї.

Які заклади можуть створити пансіони для учнів? Зокрема, вони можуть з’явитися у мистецьких, спортивних, військових, наукових ліцеях, а також у спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах.

Для чого такі пансіони? Вони зможуть забезпечити територіальну доступність ліцею чи школи для школярів. Рішення про створення пансіону прийматимуть органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Зазначимо, що при влаштуванні учня до пансіону між керівником закладу та його батьками укладатиметься відповідний договір.