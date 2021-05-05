В Україні можуть знизити пороговий бал ЗНО-2021

Через карантин та складний рік у навчанні в Україні можуть змінити пороговий бал ЗНО. Проте остаточне рішення мають прийняти експерти.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань освіти Сергій Колебошин заявив, що на ЗНО-2021 можуть змінити пороговий бал. Це буде встановлювати відповідна група експертів.

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За його словами, пороговий бал може бути різним, але яким саме – встановить відповідна група експертів, які тестують завдання ЗНО.

Експерти, які встановлюють пороговий бал, беруть до уваги й той факт, що навчальний рік відбувався у незвичному режимі, діти відвідували школи епізодично,

– пояснив Колебошин.

Він додав, що кожного року завдання переглядають та додають нові, корелюється їх складність.

Колебошин наголошує, що пороговий бал по окремих предметах може бути трохи нижче аналогічного балу за попередні роки. Наприклад, раніше просів середній бал з фізики. За його словами, це не означає, що всі діти різко перестали вчити фізику, просто рівень завдань був трохи вищим за попередні роки.

“Ми всі розуміємо, що дистанційне навчання навряд чи підвищить рівень знань дітей, але іншого виходу в нас наразі немає", – сказав Колебошин.

Яким буде ЗНО-2021 На вході усі будуть проходити температурний скринінг. Під час складання тестування – учасники ЗНО мають бути в масках, приміщення треба провітрюювати та дезинфікуються до і після тестувань.



Окрім того, під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори. Це потрібно для того, щоб дотримуватися принципу соціального дистанціювання.



Парламентар зауважив, що у випадку, якщо випускник з поважної причини не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, то він може зареєструватися на додаткову сесію.

Для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію, потрібно зазначити причину відсутності та довідку, яка підтвердить, що ви дійсно були тоді хворі. Така можливість буде і в дітей з окупованих територій через можливі проблеми з перетином кордону,

– зазначив Колебошин.

До слова, попри епідемію, ЗНО для випускників цього року має пройти в заплановані терміни. Проте школярів звільнили від обов'язкової ДПА.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу