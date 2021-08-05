В Україні може з’явитися професія сценариста

У всьому світі продюсери працюють зі сценаристами, а в Україні навіть не існує такої професії. І даремно, адже успіх фільму на 50% складається з ідеї і відмінно написаного сценарію.

Зараз серед професій в Україні немає "Сценариста", немає навчальних програм і не готують фахівців за цим напрямком. Проте незабаром все може змінитись, адже почалося системне дослідження кіноосвіти.

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Продюсерка компанії PSB films Белла Терзі наголошує, що професія сценариста потрібна.

Це як якщо б в будівництві не готували архітекторів – що ми можемо побудувати без них? Українська кіноіндустрія надзвичайно потребує якнайшвидшого оновлення навчальних програм та поповненні фахівцями практично всіх кінопрофесій,

– розповідає вона.

Цікаво! Працювати сценаристом в Україні можна і без спеціальної освіти, але в нас є курси сценарної майстерності, які в цьому допоможуть.

Тому в Україні проведуть комплексне опитування представників кіногалузі: роботодавців з різних секторів індустрії,

представників вишів та коледжів,

студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання тощо.

Дослідження допоможе виробити Стратегію розвитку кіноосвіти в Україні та встановити розбіжності між потребами ринку та обсягом підготовки фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно.

Оприлюднення результатів дослідження заплановано на кінець вересня 2021 року.

До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності: