В Україні може з’явитися професія сценариста

5 серпня 2021 , 10:41
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Джерело:

"Освіторія"

У всьому світі продюсери працюють зі сценаристами, а в Україні навіть не існує такої професії. І даремно, адже успіх фільму на 50% складається з ідеї і відмінно написаного сценарію.

Зараз серед професій в Україні немає "Сценариста", немає навчальних програм і не готують фахівців за цим напрямком. Проте незабаром все може змінитись, адже почалося системне дослідження кіноосвіти.

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Продюсерка компанії PSB films Белла Терзі наголошує, що професія сценариста потрібна.

Це як якщо б в будівництві не готували архітекторів – що ми можемо побудувати без них? Українська кіноіндустрія надзвичайно потребує якнайшвидшого оновлення навчальних програм та поповненні фахівцями практично всіх кінопрофесій,
– розповідає вона.

Цікаво! Працювати сценаристом в Україні можна і без спеціальної освіти, але в нас є курси сценарної майстерності, які в цьому допоможуть.

Тому в Україні проведуть комплексне опитування представників кіногалузі: роботодавців з різних секторів індустрії,

  • представників вишів та коледжів,
  • студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання тощо.
  • Дослідження допоможе виробити Стратегію розвитку кіноосвіти в Україні та встановити розбіжності між потребами ринку та обсягом підготовки фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно.

Оприлюднення результатів дослідження заплановано на кінець вересня 2021 року.

До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності:

  • Філологія – 76 371 поданих заяв;
  • Право – 67 720 поданих заяв;
  • Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;
  • Менеджмент – 62 227 поданих заяв;
  • Середня освіта – 44 136 поданих заяв;
  • Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;
  • Журналістика – 43 215 поданих заяв;
  • Психологія – 39 529 поданих заяв;
  • Економіка – 37 464 поданих заяв;
  • Маркетинг – 36 080 поданих заяв.
Автор: Марія Бондар