Зараз серед професій в Україні немає "Сценариста", немає навчальних програм і не готують фахівців за цим напрямком. Проте незабаром все може змінитись, адже почалося системне дослідження кіноосвіти.
До теми Бюджетні місця йдуть за найкращими вступниками: як у вишах розподілятимуть держзамовлення
Продюсерка компанії PSB films Белла Терзі наголошує, що професія сценариста потрібна.
Це як якщо б в будівництві не готували архітекторів – що ми можемо побудувати без них? Українська кіноіндустрія надзвичайно потребує якнайшвидшого оновлення навчальних програм та поповненні фахівцями практично всіх кінопрофесій,
– розповідає вона.
Тому в Україні проведуть комплексне опитування представників кіногалузі: роботодавців з різних секторів індустрії,
- представників вишів та коледжів,
- студентів випускних курсів та фахівців, які нещодавно завершили навчання тощо.
- Дослідження допоможе виробити Стратегію розвитку кіноосвіти в Україні та встановити розбіжності між потребами ринку та обсягом підготовки фахівців за існуючими освітніми програмами в галузі кіно.
Оприлюднення результатів дослідження заплановано на кінець вересня 2021 року.
До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності:
- Філологія – 76 371 поданих заяв;
- Право – 67 720 поданих заяв;
- Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;
- Менеджмент – 62 227 поданих заяв;
- Середня освіта – 44 136 поданих заяв;
- Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;
- Журналістика – 43 215 поданих заяв;
- Психологія – 39 529 поданих заяв;
- Економіка – 37 464 поданих заяв;
- Маркетинг – 36 080 поданих заяв.