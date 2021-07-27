Модернізація пройде у межах реалізації проєкту "Вища освіта в Україні" за підтримки Європейського інвестиційного банку та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

До теми 20 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв у 2021 році

Які університети модернізують

Участь у проєкті візьмуть такі виші:

НТУ "Харківський політехнічний інститут",

НУ "Львівська політехніка",

Вінницький національний технічний університет,

НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка",

НУ "Чернігівська політехніка",

Сумський державний університет.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що така модернізація дозволить покращити навчальні, робочі та санітарно-гігієнічні умови в університетах, підвищити якість освітнього процесу, розширити можливості для академічної та наукової діяльності та досягти суттєвої економії ресурсів.

Окрім того, енергоефективні, екологічно відповідальні та стійкі до змін клімату університети сприятимуть переходу до зеленої економіки і сталого розвитку місцевих громад і країни загалом,

– додав він.

Очікується, що до цих університетів невдовзі приєднаються ще вісім закладів вищої освіти, які під час конкурсу вибороли право взяти участь у другому етапі проєкту. Так, у двох етапах проєкту візьмуть участь 19 університетів, 14 з яких фінансуватиме ЄІБ, а 5 – НЕФКО.

Загалом Європейський інвестиційний банк має намір інвестувати 120 мільйонів євро у комплексну термомодернізацію українських університетів. Крім того, додатково залучено грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля на суму 10 мільйонів євро. Проєкт також співфінансується Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на суму 30 мільйонів євро.

У МОН запевняють, що інвестиції в енергоефективне оновлення 86 будівель 6 університетів допоможуть значно знизити витрати на опалення та електроенергію, забезпечити комфортні умови для навчання й проживання студентів. Рівень енергоспоживання знизиться майже на 44%, а щорічна економія коштів складатиме понад 2,6 мільйона євро.