Народні депутати внесли законопроєкт про покарання за купівлю та продаж академічних текстів та плагіат. Документ наразі направлений на розгляд комітету.

В Україні хочуть ввести покарання за написання курсових робіт на замовлення та присвоєння замовником авторства на матеріал. Відповідний законопроект № 3759 "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" зареєстрували у Верховній Раді, йдеться на сайті парламенту.

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Авторами законопроєкту стали кілька народних депутатів від різних партій. Саме вони пропонують карати за купівлю та продаж курсових робіт студентів, аспірантів та докторантів.

Адже вони вважають, що проблема плагіату та крадіжки авторства у наукових роботах є вкрай актуальною для України. Так, близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат – понад 60 тисяч наукових робіт не повинні були пройти захист.

Що пропонується в законопроєкті

Проєкт закону передбачає внесення змін в закон "Про освіту", зокрема, в статтю №42 "Академічна чеснота":

доповнити визначення терміну "академічний текст";

створити два нові види порушення академічної доброчесності – написання курсової роботи на замовлення та присвоєння авторства на неї.

Депутати не пояснили, як саме варто карати за купівлю та продаж замовного матеріалу, а також за плагіат. Крім того, залишається не ясним, як виявляти порушників.

Додамо, що нещодавно дослідники проаналізували докторську дисертацію в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та помітили, що там понад 87% роботи – плагіат.