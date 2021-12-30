В Україні електронні студентські квитки в Дії прирівняли до паперових: деталі

Відтепер електронний студентський квиток у додатку "Дія" має таку ж силу, як паперовий. У МОН повідомили, що вже сотні студентів користуються е-студентськими.

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що вже закінчилося пілотування проєкту з електронними студентськими квитками.

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Відтепер е-студентські будуть використовуватися на постійній основі, за допомогою мобільного застосунка "Дія".

Це свідчить про ще один великий крок до "режиму без паперів". Уже успішно сформовано 751 тисячу е-студентських, які стають невід’ємним інструментом сучасних умов,

– заявив Шкарлет.

Додамо, що дійсними стануть не тільки електронні версії студентських, а й водійських посвідчень і техпаспортів в Дії. З 2019 року ці документи використовувалися в межах експериментальних проєктів.

"Цифрові документи набагато безпечніші, ніж паперові. Адже ви не передаєте третім особам свої документи, а лише показуєте їх через QR-код", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До слова, МОН та Мінцифри планують навчити 60 тисяч студентів основам IT-бізнесу протягом наступних п'яти років. Для цього в українських вишах запровадять спеціальну програму для студентів будь-яких спеціальностей. Деталі – читайте за посиланням.