В Україні дослідили якість дистанційного навчання в школах: переваги та недоліки

У МОН наголошують, що дистанційне навчання не може замінити очного, але воно дає можливість забезпечити безперервність освітнього процесу в регіонах зі значним поширенням COVID-19. В Україні провели моніторинг та виявили недоліки дистанційки.

Дослідження проводила Держслужба якості освіти, і тривало воно з 11 по 22 жовтня включно.

До теми В яких областях університети перейшли на дистанційку, а в яких – навчають очно

Переваги дистанційного навчання

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що в усіх областях України спостерігається високий рівень цифрової грамотності педагогів.

За його словами, під час дистанційного навчання школи здебільшого використовують поєднання синхронного та асинхронного режимів (93%). Водночас, найбільше закладів, які використовують лише асинхронний режим навчання, – у Тернопільській та Волинській областях (93% і 37% відповідно).

Що таке синхронний і асинхронний режими навчання Синхронний режим навчання – це коли вчитель проводить урок дистанційно для всіх учнів одночасно в режимі реального часу (це може бути чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).



Асинхронний режим – це коли вчитель проводить урок для учнів дистанційно із затримкою у часі, використовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо. Зокрема, сюлди відноситься і звичайне надсилання учням завдань.



Окрім того, під час дистанційного навчання у всіх областях переважна більшість закладів освіти використовують інформаційно-комунікаційні системи, зокрема електронні освітні платформи:

ресурс для змішаного та дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн";

українську електронну освітню систему "Мій Клас";

хмарні сервіси Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time);

онлайн-сервіси та інструменти для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей за допомогою програмних застосунків Zoom та Skype.

На онлайн-уроках учителі використовують різноманітні форми організації роботи для підвищення пізнавальної активності учнів: презентації, інтерактивні вправи, демонстрації, зокрема відео та анімаційні,

– наголосив Шкарлет.

Недоліки дистанційки

Очільник МОН додав, що серед недоліків, які виявив моніторинг:

якість інтернет-зв’язку;

участь у синхронному режимі навчання не всіх учнів з класу;

оперативність появи актуальної інформації про організацію дистанційного навчання на сайтах закладів освіти.

Усього за час дослідження працівники територіальних органів Служби якості освіти відвідали понад тисячу онлайн-уроків.

Ми будемо продовжувати таку практику. Дякую вчителям за їхню роботу, нестандартні підходи та розширення інтерактивної складової дистанційного навчання,

– написав Шкарлет.

До слова, заклади освіти у червоній зоні можуть працювати очно, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19.

Де запровадили дистанційку? Наразі перевели на дистанційне навчання учнів 5 – 11 класів чи навіть повністю всіх школярів у таких містах: Херсон, Донецьк, Суми, Чернігів тощо.

Суми – з 25 жовтня там майже всі школи перейшли на дистанційне навчання (йдеться про учнів 5 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.

У МОН наголосили, що навчання в школах з 25 жовтня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Водночас вишам радили перейти на дистанційку до 15 листопада.