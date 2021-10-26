Дослідження проводила Держслужба якості освіти, і тривало воно з 11 по 22 жовтня включно.
До теми В яких областях університети перейшли на дистанційку, а в яких – навчають очно
Переваги дистанційного навчання
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що в усіх областях України спостерігається високий рівень цифрової грамотності педагогів.
За його словами, під час дистанційного навчання школи здебільшого використовують поєднання синхронного та асинхронного режимів (93%). Водночас, найбільше закладів, які використовують лише асинхронний режим навчання, – у Тернопільській та Волинській областях (93% і 37% відповідно).
Що таке синхронний і асинхронний режими навчанняСинхронний режим навчання – це коли вчитель проводить урок дистанційно для всіх учнів одночасно в режимі реального часу (це може бути чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).
Асинхронний режим – це коли вчитель проводить урок для учнів дистанційно із затримкою у часі, використовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо. Зокрема, сюлди відноситься і звичайне надсилання учням завдань.
Окрім того, під час дистанційного навчання у всіх областях переважна більшість закладів освіти використовують інформаційно-комунікаційні системи, зокрема електронні освітні платформи:
- ресурс для змішаного та дистанційного навчання "Всеукраїнська школа онлайн";
- українську електронну освітню систему "Мій Клас";
- хмарні сервіси Google (G Suite, Classroom, Google Meet, Class Time);
- онлайн-сервіси та інструменти для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей за допомогою програмних застосунків Zoom та Skype.
На онлайн-уроках учителі використовують різноманітні форми організації роботи для підвищення пізнавальної активності учнів: презентації, інтерактивні вправи, демонстрації, зокрема відео та анімаційні,
– наголосив Шкарлет.
Недоліки дистанційки
Очільник МОН додав, що серед недоліків, які виявив моніторинг:
- якість інтернет-зв’язку;
- участь у синхронному режимі навчання не всіх учнів з класу;
- оперативність появи актуальної інформації про організацію дистанційного навчання на сайтах закладів освіти.
Усього за час дослідження працівники територіальних органів Служби якості освіти відвідали понад тисячу онлайн-уроків.
Ми будемо продовжувати таку практику. Дякую вчителям за їхню роботу, нестандартні підходи та розширення інтерактивної складової дистанційного навчання,
– написав Шкарлет.
До слова, заклади освіти у червоній зоні можуть працювати очно, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19.
Де запровадили дистанційку? Наразі перевели на дистанційне навчання учнів 5 – 11 класів чи навіть повністю всіх школярів у таких містах: Херсон, Донецьк, Суми, Чернігів тощо.
Суми – з 25 жовтня там майже всі школи перейшли на дистанційне навчання (йдеться про учнів 5 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.
У МОН наголосили, що навчання в школах з 25 жовтня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Водночас вишам радили перейти на дистанційку до 15 листопада.