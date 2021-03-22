В Україні створять платформу, де буде інформація про харчування учнів у школі та меню

У межах ініціативи Олени Зеленської в Україні незабаром створять онлайн-портал, який буде містити всю важливу інформацію про реформу шкільного харчування та меню для учнів.

Для чого створюють платформу? Основне її завдання – це інформувати управлінців, вчителів та батьків про зміни в системі харчування та показати найкращі практики організації харчування у школах.

Важливо Нові правила харчування у школах: чим заборонено годувати дітей

За словами Зеленської, спілкуючись із працівниками освіти та батьками, вони побачили необхідність у створенні єдиної платформи, яка міститиме всю ключову інформацію та буде корисною і для освітян, і для батьків.

Коли з’явиться ця платформа? Перша леді додала, що запустити базову версію порталу планують вже цього літа.

Чим буде корисна платформа про шкільне харчування

Олена Зеленська розповіла, що на порталі будуть розділи з рекомендованим меню для шкіл і технологічними картками приготування страв.

Окрім того, буде окремий розділ про харчування для дітей з особливими дієтичними потребами та відеоінструкції на різноманітні теми, зокрема:

"Сучасні форми організації шкільного харчування",

"Впровадження системи HACCP",

"Про закупівлі".

Очікується, що онлайн-платформа допоможе зібрати корисну інформацію про здорове харчування, різноманітні раціони та ризики, спричинені нездоровим харчуванням та ожирінням.

ЮНІСЕФ спільно з ІТ-компанією SoftServe підтримує створення такого важливого ресурсу, що сприятиме розвитку здорових харчових звичок у дітей та батьків,

– сказала голова офісу ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

До участі в розробці сайту залучені Міносвіти, МОЗ, Мінрегіон, експерти, дієтологи, команда Євгена Клопотенка та інші.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що розробка єдиної платформи слугуватиме поширенню інформації про реформу шкільного харчування, а також поглибленню знань з питань основних принципів здорового харчування.

До слова, у 2019 році за ініціативою Олени Зеленської було розпочато реформування системи шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.

Чим заборонено годувати дітей у школах