В Україні створять платформу, де буде інформація про харчування учнів у школі та меню

Джерело:Офіс Президента
У межах ініціативи Олени Зеленської в Україні незабаром створять онлайн-портал, який буде містити всю важливу інформацію про реформу шкільного харчування та меню для учнів.
Для чого створюють платформу? Основне її завдання – це інформувати управлінців, вчителів та батьків про зміни в системі харчування та показати найкращі практики організації харчування у школах.
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За словами Зеленської, спілкуючись із працівниками освіти та батьками, вони побачили необхідність у створенні єдиної платформи, яка міститиме всю ключову інформацію та буде корисною і для освітян, і для батьків.
Коли з’явиться ця платформа? Перша леді додала, що запустити базову версію порталу планують вже цього літа.
Олена Зеленська розповіла, що на порталі будуть розділи з рекомендованим меню для шкіл і технологічними картками приготування страв.
Окрім того, буде окремий розділ про харчування для дітей з особливими дієтичними потребами та відеоінструкції на різноманітні теми, зокрема:
Очікується, що онлайн-платформа допоможе зібрати корисну інформацію про здорове харчування, різноманітні раціони та ризики, спричинені нездоровим харчуванням та ожирінням.
ЮНІСЕФ спільно з ІТ-компанією SoftServe підтримує створення такого важливого ресурсу, що сприятиме розвитку здорових харчових звичок у дітей та батьків,
– сказала голова офісу ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.
До участі в розробці сайту залучені Міносвіти, МОЗ, Мінрегіон, експерти, дієтологи, команда Євгена Клопотенка та інші.
Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що розробка єдиної платформи слугуватиме поширенню інформації про реформу шкільного харчування, а також поглибленню знань з питань основних принципів здорового харчування.
До слова, у 2019 році за ініціативою Олени Зеленської було розпочато реформування системи шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.