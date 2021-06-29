В Україні стартує додаткова сесія ЗНО-2021: дати тестувань

29 червня 2021 , 10:23
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Джерело:

Міністерство освіти і науки України

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочинається 29 червня. Першим проведуть тестування з хімії.

Щороку додаткову сесію проводять для тих, хто з поважних причин не мав можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

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У 2021 році додаткова сесія проходитиме за таким графіком:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

Її результати оголосять до 23 липня.

На тестуваннях варто мати із собою:

  • 2 – 3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту.

Водночас абітурієнтам заборонено брати зі собою будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друковані та рукописні матеріали, які не передбачені процедурою тестування.

Нагадаємо, 15 червня тестуванням з географії завершилась основна сесія ЗНО-2021. А розпочалась вона 21 травня тестуванням з хімії.
Автор: Наталія Пристанська