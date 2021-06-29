В Україні стартує додаткова сесія ЗНО-2021: дати тестувань
29 червня 2021 , 10:23Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочинається 29 червня. Першим проведуть тестування з хімії.
Щороку додаткову сесію проводять для тих, хто з поважних причин не мав можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
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У 2021 році додаткова сесія проходитиме за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
Її результати оголосять до 23 липня.
На тестуваннях варто мати із собою:
- 2 – 3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшечку з питною водою без етикетки;
- засоби індивідуального захисту.
Водночас абітурієнтам заборонено брати зі собою будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друковані та рукописні матеріали, які не передбачені процедурою тестування.Нагадаємо, 15 червня тестуванням з географії завершилась основна сесія ЗНО-2021. А розпочалась вона 21 травня тестуванням з хімії.