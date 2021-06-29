В Україні стартує додаткова сесія ЗНО-2021: дати тестувань

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочинається 29 червня. Першим проведуть тестування з хімії.

Щороку додаткову сесію проводять для тих, хто з поважних причин не мав можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Читайте також Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії та біології

У 2021 році додаткова сесія проходитиме за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Її результати оголосять до 23 липня.

На тестуваннях варто мати із собою:

2 – 3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшечку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту.

Водночас абітурієнтам заборонено брати зі собою будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друковані та рукописні матеріали, які не передбачені процедурою тестування.

15 червня тестуванням з географії завершилась основна сесія ЗНО-2021. А розпочалась вона 21 травня тестуванням з хімії.