На Донеччині заснували школу FootyStar, де діти з інвалідністю чи ментальними розладами можуть займатися спортом. Ініціатором став Данило Плахін, який після травми не зміг далі будувати професійну футбольну кар'єру.

Ідея заснувати школу прийшла у 2017 році, розповів Данило Плахін в коментарі 24 каналу. Для втілення мрії чоловік продав власний автомобіль.

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Потім решту грошей виграв у регіональному конкурсі бізнес-проєктів, на них закупив необхідне спортивне обладнання та інвентар.

"Ми спробували їх потренувати, почало виходити, матусі були вдячні, побачили, що є якийсь прогрес, позитивний результат пішов. Мені дуже подобається, коли у них все виходить", – розповів головний тренер футбольної академії.



Футбольна школа на Донеччині / Фото 24 каналу

Його вихованці віком від 3-х років до 15-ти років, – серед них є діти з інвалідністю. Для них заняття безкоштовні і проходять двічі на тиждень.

Спершу ми хотіли їх просто соціалізувати, ми хотіли, щоб вони були задоволені, щоб вони раділи, що вони можуть приходити, грати в футбол, тренуватися. Є дітки, які з особливостями ходять у звичайні групи, є вже історії успіху. Ми намагаємося їх не розділяти, якщо на те немає вагомих причин,

– пояснив Данило Плахін.

Така академія працює вже в 3-х містах області – у Краматорську, Слов'янську та Дружківці. Усього в FootyStar тренується близько 16 дітей з інвалідністю. З ними займаються 8 тренерів за спеціальними програмами.



Школа для дітей з інвалідністю працює вже у 3-х містах області / Фото 24 каналу

Цього місяця в академії планують збільшити кількість груп і набрати ще близько 40 дітей з інклюзією.