У посольстві Великої Британії наголосили, що кожного року Королівська Академія Сухопутних військ присуджує цю відзнаку кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні.
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Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн, проте найкращим став українець Павло Лейсі.
Нагороду йому вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.
Принцеса Анна вручила нагороду українцю Павлу Лейсі / Фото з соцмереж
Також українець отримав із рук начальника Генштабу британської армії сера Марка Карлтон-Сміта "Медаль Сандхерста". Її теж вручають за досягнення в навчанні.
Додамо, що Королівська Академія Сухопутних військ у Сандгерсті приймає студентів з України вже 24 роки. Станом на 2019 рік там навчалися 15 українських кадетів.
До слова, два тижні тому 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна перемогла у міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі. її твір Le Caricaturiste вразив журі та виборов премію Deuxième Prix.
Текст публікації посольства Великої Британії в Україні:
Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської Академії Сухопутних військ Сандгерст, Велика Британія та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч.Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена.
Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!