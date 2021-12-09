Україна залучила 58 мільйонів євро для реформи профтехосвіти

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні ухвалили рішення про залучення коштів Європейського інвестиційного банку для реформи профтехосвіти в Україні. Мова йде про 58 мільйонів євро (це 1,7 мільярда гривень).

Шмигаль зазначив, що разом з коштами держави, місцевої влади, лише за підтримки бізнесу Україна зможе повністю змінити структуру професійно-технічної освіти в Україні.

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Також прем’єр-міністр зазначив, що Україна активно залучатиме приватних партнерів для розвитку професійно-технічної освіти.

За його словами, країна затвердила концепцію відповідної державної програми на наступні 5 років. Ключові елементи нової стратегії – осучаснення, партнерство та популяризація.

Модернізація профтехосвіти неможлива без підтримки бізнесу, який точно не менше зацікавлений, аби така реформа відбулася, і ми будемо активно їх залучати до оновлення навчального простору,

– написав Шмигаль.

До слова, у МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%.

Найбільша кількість вступників до профтехів у 2021 році – у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях. Рейтинг найпопулярніших професій у профтехах, які обирають вступники з 2011 року: кухар, водій, кондитер, слюсар, зварювальник.

Текст публікації Дениса Шмигаля:

Україна активно залучатиме приватних партнерів для розвитку професійно-технічної освіти. Затвердили концепцію відповідної державної програми на наступні 5 років.

Осучаснення, партнерство та популяризація — це три ключові елементи нової стратегії. Модернізація профтехосвіти неможлива без підтримки бізнесу, який точно не менше зацікавлений, аби така реформа відбулася, і ми будемо активно їх залучати до оновлення навчального простору.

Крім того, ми ухвалили рішення про залучення коштів Європейського інвестиційного банку для реформи профтехосвіти в Україні. Мова йде про більш ніж 1,7 мільярда гривень, або 58 мільйонів євро. Разом з коштами держави, місцевої влади, за підтримку бізнесу ми зможемо повністю змінити структуру професійно-технічної освіти в Україні.