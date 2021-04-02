Україна візьме кредит у 200 мільйонів доларів на ремонт і обладнання для вишів

Джерело:Міністерство фінансів України
Українські університети отримають 200 мільйонів доларів кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вони підуть на ремонт та обладнання для вишів.
Завдяки проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" Україна підпише кредитну угоду на суму 200 мільйонів доларів, які спрямують на розвиток української сфери вищої освіти.
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Будуть відбирати заклади вищої освіти, для яких буде профінансовано:
Якість вищої освіти та рівень освіти населення в цілому є пріоритетом для держави, а тому співпраця з міжнародно фінансовими організаціями у цьому напрямку є дуже важливою,
– зазначили у Міністерстві фінансів.
До слова, уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.
З часом до цього університету приєднаються: