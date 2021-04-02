Українські університети отримають 200 мільйонів доларів кредитних коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вони підуть на ремонт та обладнання для вишів.

Завдяки проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" Україна підпише кредитну угоду на суму 200 мільйонів доларів, які спрямують на розвиток української сфери вищої освіти.

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На що підуть гроші

Будуть відбирати заклади вищої освіти, для яких буде профінансовано:

закупівлю сучасного обладнання,

створення лабораторій для студентів та науковців,

проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності навчання в університеті,

закупівлю комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах та забезпечення високого рівня навчання.

Якість вищої освіти та рівень освіти населення в цілому є пріоритетом для держави, а тому співпраця з міжнародно фінансовими організаціями у цьому напрямку є дуже важливою,

– зазначили у Міністерстві фінансів.

До слова, уряд ухвалив рішення створити Український державний університет науки і технологій. Фінансувати новоутворений виш будуть у межах видатків, передбачених МОН.

З часом до цього університету приєднаються: