Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи готові до дистанційного навчання. Водночас він вважає, що заяви про неготовність освіти до онлайн-навчання – це образа для педпрацівників.

Про це заявив Шкарлет під час прямого ефіру на одному з телеканалів, передає 24 канал.

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Він заявив, що заклики про те, що Україна не готова до дистанційного навчання — це образа для більшості директорів, науковців, педагогічних працівників, які наполегливо впровадили в життя освітян програму онлайн-освіти. "На сьогодні Україна відносно готова до дистанційного навчання", – заявив Шкарлет.

За його словами, дуже багато зроблено місцевими бюджетами. "Вся організація дистанційного навчання на 80 % не потребує коштів. Треба мати лише бажання та прагнення до змін", – заявив очільник МОН.

Додамо, що Шкарлет вважає проблемою дистанційного навчання – відсутність соціалізації дітей та їх психологічного стану.

Т.в.о. міністра освіти запевняє, що дітей не можна довго тримати на самоізоляції. Адже, окрім соціалізації і живого спілкування, яке школярам вкрай необхідне, є ще і економічна проблема – батьки мають заробляти гроші. Тож у МОН схиляються до того, щоб після канікул 1-4 класи продовжили навчання в очному форматі.

Також Сергій Шкарлет нагадав, що уряд дозволив використовувати залишки освітньої субвенції – а це 3,3 мільярда гривень – на боротьбу з коронавірусною інфекцією, в тому числі і на доплату вчителям за організацію дистанційного навчання.

До слова, школи Києва виходять з канікул з четверга, 29 жовтня. Там Учні будуть навчатися очно, а дистанційний формат буде лише у 7 школах столиці.