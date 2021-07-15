Україна та Угорщина домовляться про взаємне визнання дипломів і наукових ступенів

Україна та Угорщина підпишуть найближчим часом угоду про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені. Зокрема, це означає, що українці зможуть зі своїми дипломами про вищу освіту влаштуватися на роботу в Угорщині.

Таку домовленість озвучили за підсумками зустріч заступника керівника ОП Ігоря Жовкви в Будапешті з дипломатичним радником угорського прем’єр-міністра Яношем Баллою.

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В ОП наголосили, що дипломати позитивно оцінили регулярні двосторонні контакти між представниками влади України та Угорщини, а також продовження діяльності відповідних підгруп з питань освіти.

Сторони мають наміри підписати найближчим часом Угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною,

– повідомили в Офісі президента.

Ігор Жовква додав, що "налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з питань щодо освіти відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень".

До слова, Світовий банк планує виділити Україні 200 мільйонів доларів, щоб скоротити кількість наших університетів. Все для того, щоб їх якість стала кращою. Зокрема, проведуть аудит, який і показе, які виші будуть оптимізувати.