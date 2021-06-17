Україна проведе експеримент з вступом іноземних студентів: у чому він полягає

В Україні планують реалізувати експериментальний проєкт щодо вступу іноземців до українських університетів. За прогнозами МОН, це допоможе знизити корупцію при зарахуванні на навчання.

Відповідну постанову щодо реалізації експерименту ухвалив Кабінет Міністрів під час засідання 16 червня.

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарле вважає, що одним зі стратегічно важливих напрямів МОН є залучення іноземних студентів для навчання в Україні.

І треба не лише ліквідувати будь-які корупційні прояви під час вступу іноземних студентів, а й створити для них належні умови навчання, зберегти конкурентні переваги української освіти і підвищувати імідж України у світі,

– зазначає Шкарлет.

Експериментальний проєкт має забезпечити прозорість всіх етапів процесу вступу на навчання іноземців. Його розробив Міносвіти спільно з Міністерством цифрової трансформації.

У чому полягає експеримент

Реалізовувати експеримент з організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства будуть з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи.

Він буде поширюватися на іноземних вступників, які бажають:

здобувати відповідний ступінь вищої освіти або післядипломної освіти,

навчатися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі тощо.

Планується, що набір іноземних вступників відбуватиметься шляхом міжвідомчої інформаційної взаємодії.

Для прийому на навчання вступник зможе створити в Інформаційній системі особистий кабінет, в якому буде в онлайн-режимі подавати до вишу заяву.

Документ про освіту, на підставі якого буде здійснюватися вступ, разом із додатком та перекладом проходитимуть аналіз щодо відповідності та процедури визнання.

У разі підтвердження зарахування іноземного вступника, заклад вищої освіти сформує для нього електронне запрошення на навчання. Але воно буде проходити попереднє погодження з ДМС, Держприкордонслужбою та СБУ.

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Зазначимо, що раніше депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Україні створили е-систему для вступу іноземців.

Які функції має е-платформа:

Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання.

Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця.

Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет, щоб подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу та отримати електронне запрошення на навчання.

Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзду через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба).

Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи). Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.

До слова, у Міносвіти розповіли, що станом на 2021 рік в українських вишах навчаються 76,5 тисяч іноземних студентів. Половина з яких отримує освіту на медичних спеціальностях, а за кількістю лідирують іноземні студенти з Індії.