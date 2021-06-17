Відповідну постанову щодо реалізації експерименту ухвалив Кабінет Міністрів під час засідання 16 червня.
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Міністр освіти і науки Сергій Шкарле вважає, що одним зі стратегічно важливих напрямів МОН є залучення іноземних студентів для навчання в Україні.
І треба не лише ліквідувати будь-які корупційні прояви під час вступу іноземних студентів, а й створити для них належні умови навчання, зберегти конкурентні переваги української освіти і підвищувати імідж України у світі,
– зазначає Шкарлет.
Експериментальний проєкт має забезпечити прозорість всіх етапів процесу вступу на навчання іноземців. Його розробив Міносвіти спільно з Міністерством цифрової трансформації.
У чому полягає експеримент
Реалізовувати експеримент з організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства будуть з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи.
Він буде поширюватися на іноземних вступників, які бажають:
- здобувати відповідний ступінь вищої освіти або післядипломної освіти,
- навчатися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, лікарській резидентурі тощо.
Планується, що набір іноземних вступників відбуватиметься шляхом міжвідомчої інформаційної взаємодії.
Для прийому на навчання вступник зможе створити в Інформаційній системі особистий кабінет, в якому буде в онлайн-режимі подавати до вишу заяву.
Документ про освіту, на підставі якого буде здійснюватися вступ, разом із додатком та перекладом проходитимуть аналіз щодо відповідності та процедури визнання.
У разі підтвердження зарахування іноземного вступника, заклад вищої освіти сформує для нього електронне запрошення на навчання. Але воно буде проходити попереднє погодження з ДМС, Держприкордонслужбою та СБУ.
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Зазначимо, що раніше депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Україні створили е-систему для вступу іноземців.
Які функції має е-платформа:
- Там будуть обов'язково зареєстровані всі виші, які приймають іноземців на навчання.
- Кожен учасник процесу чи виш отримає доступ до інформації про абітурієнта-іноземця.
- Іноземці зможуть створити власний електронний кабінет, щоб подати в онлайн-форматі документи до конкретного вишу та отримати електронне запрошення на навчання.
- Абітурієнт зможе отримати інформацію про стан розгляду чи прийняте рішення всіх структур, для його переїзду через кордон (зокрема, МЗС, МВС, СБУ та Держприкордонслужба).
- Іноземець буде прив'язаний до е-платформи, щоб уникнути маніпуляцій (нелегальної міграції чи роботи). Також буде архів вступу та інформації про кожного студента-іноземця.
До слова, у Міносвіти розповіли, що станом на 2021 рік в українських вишах навчаються 76,5 тисяч іноземних студентів. Половина з яких отримує освіту на медичних спеціальностях, а за кількістю лідирують іноземні студенти з Індії.