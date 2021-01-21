Станція "Академік Вернадський" продовжить свою дослідницьку діяльність. Науково-технічна програма діятиме ще щонайменше наступні 3 роки.

Для забезпечення безперервної роботи станції "Академік Вернадський", термін дії Державної науково-технічної програми досліджень в Антарктиці продовжено до 2023 року. Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Для цього урядом 20 січня 2021 року було прийнято відповідну постанову, й таке рішення забезпечує подальше проведення та фінансування українських антарктичних експедицій.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський" Це наразі єдина українська антарктична станція, що розташована на мисі Марина за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона є постійно діючим метеорологічним центром та географічною обсерваторією.



1947 року була створена Великою Британією і називалася "Фарадей", але в 1996 перейшла у власність України та перейменована на честь видатного українського науковця.

План нової програми передбачає підготовку та затвердження проведень Україною полярних досліджень до 2030 року, однак, в умовах пандемії вкрай складно наперед планувати видатки та оцінювати можливості тих чи інших досліджень.

Компромісним вирішенням проблеми стала тимчасова програма, й на станції "Академік Вернадський" зараз продовжують відбуватися довготривалі дослідницькі роботи, ремонт та модернізація приміщення.

Щороку Національний антарктичний науковий центр України відбирає близько 12 осіб для річної експедиції на станцію: вчених;

лікаря;

кухаря;

дизеліста-електрика;

системного механіка;

системного адміністратора зв'язку.

Додамо, що у вересні 2020 року уряд вперше за 20 років збільшив оплату праці полярних дослідників станції "Академік Вернадський".

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