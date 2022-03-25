Україна припинила всі угоди з Росією про взаємне визнання дипломів про освіту та вчені звання

Через війну Росії з Україною Міністерство освіти остаточно припинило дію всіх угод з РФ щодо взаємного визнання дипломів про освіту та вчені звання.

Відповідне рішення постановив Кабінет Міністрів України 25 березня.

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Припинення угод з Росією

Зокрема, уряд денонсував (припинив) такі угоди з Росією в галузі освіти і науки:

Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки і освіти , створену в Москві 26 липня 1995 року.

, створену в Москві 26 липня 1995 року. Угоду між урядом України і урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, створену в Москві 26 травня 2000 року.

і вчені звання, створену в Москві 26 травня 2000 року. Угоду між урядом України і урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, створену у Харкові 21 червня 2002 року.

Окрім того, як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, Уряд ухвалив рішення щодо застосування для окремих осіб персональних санкцій. Зокрема, це стосується ректорів російських вишів. Усі форми співпраці з ними будуть припинені.

До слова, за час повномасштабної війни в Україні понад 500 закладів освіти були пошкоджені, з них 72 повністю знищені. Лише на Київщині щонайменше 45 закладів освіти зазнали руйнувань або пошкоджень.

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