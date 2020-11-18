Україна піднялася у міжнародному рейтингу володіння англійською мовою: яке місце вона посідає
Україна у 2020 році піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою на п'ять пунктів та тепер у групі країн із середнім рівнем. Наразі вона займає 44 місце з 100 країн.
Хоча ще у 2019 році Україна займала 49 місце і знаходилася в групі країн з низьким рівнем володіння англійською мовою. Про це свідчать дані рейтингу EF EPI.
Цікаво Українська мова не є другою за милозвучністю мовою світу: правда про популярний міф
Наша держава опинилася на 44 місці між Афганістаном та Макао (особливий район Китаю). У звіті йдеться про те, що близько 63% дорослих українців володіє англійською мовою (жінки – 63%, чоловіки – 63,13%).
Цікаво, що у 2020 році разом з Україною в групі середнього рівня володіння англійською мовою такі країни:
- Італія (30 місце),
- Іспанія (34),
- Китай (38),
- Білорусь (40),
- Росія (41),
- Грузія (47).
У цілому в групі середнього рівня 18 країн. Натомість Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина вже знаходяться у групі високого рівня володіння англійською.
Рейтинг країн з рівнем володіння англійською мовою / Скриншот
Як визначали ці рівні в країнах? У рейтингу всі країни розподілені за п'ятьма категоріями, залежно від рівня володіння англійською мовою, – від дуже високого до дуже низького. Так, високий рівень передбачає вільне читання текстів просунутого рівня та розуміння мови в телевізійних програмах.
У середньому рівні мова йде про ведення переговорів, розуміння текстів пісень, написання робочих електронних листів на знайомі теми. А вже у низькому – достатньо орієнтуватися в англомовних країнах як турист, підтримувати бесіду з колегами, розуміти нескладні електроні листи.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня , 11:56
-
Посилення карантину в Україні: у яких випадках мають закривати школи та садочки11 листопада , 15:43
-
У МОН думають відправляти дітей до школи з 5 років: психологи пояснили, чому це погана ідея11 листопада , 18:02