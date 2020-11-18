Україна у 2020 році піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою на п'ять пунктів та тепер у групі країн із середнім рівнем. Наразі вона займає 44 місце з 100 країн.

Хоча ще у 2019 році Україна займала 49 місце і знаходилася в групі країн з низьким рівнем володіння англійською мовою. Про це свідчать дані рейтингу EF EPI.

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Наша держава опинилася на 44 місці між Афганістаном та Макао (особливий район Китаю). У звіті йдеться про те, що близько 63% дорослих українців володіє англійською мовою (жінки – 63%, чоловіки – 63,13%).

Цікаво, що у 2020 році разом з Україною в групі середнього рівня володіння англійською мовою такі країни:

Італія (30 місце),

Іспанія (34),

Китай (38),

Білорусь (40),

Росія (41),

Грузія (47).

У цілому в групі середнього рівня 18 країн. Натомість Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина вже знаходяться у групі високого рівня володіння англійською.



Рейтинг країн з рівнем володіння англійською мовою / Скриншот

Як визначали ці рівні в країнах? У рейтингу всі країни розподілені за п'ятьма категоріями, залежно від рівня володіння англійською мовою, – від дуже високого до дуже низького. Так, високий рівень передбачає вільне читання текстів просунутого рівня та розуміння мови в телевізійних програмах.

У середньому рівні мова йде про ведення переговорів, розуміння текстів пісень, написання робочих електронних листів на знайомі теми. А вже у низькому – достатньо орієнтуватися в англомовних країнах як турист, підтримувати бесіду з колегами, розуміти нескладні електроні листи.

Англійська мова набирає все більшої популярності у сучасному світі. Тож, читайте поради 24 каналу про те, як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців, за посиланням.