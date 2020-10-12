Функціонування польських шкіл в Україні та українських шкіл у Польщі буде окремо врегульоване міжурядовою угодою країн.

Про це наголосили у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди під час зустрічі в Києві, передає прееслужба Офісу президента.

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Глави держав підтвердили важливість захисту прав національних меншин в Україні та Польщі, зокрема в галузі освіти.

"Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", – зазначається в заяві.

Також Зеленський наголосив, що раніше були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів.