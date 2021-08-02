Україна показала один з найкращих результатів у рейтингу якості шкільної освіти, – Острікова

Україна показала один із найкращих результатів у міжнародному рейтингу якості середньої освіти. Дослідження свідчать про те, що українські вчителі навчають школярів нарівні з розвиненими країнами.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) опублікувала аналіз результатів тестування учнів в країнах Східної Європи і Центральної Азії. І Україна показала хороші результати.

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За словами Острікової, Україна в рейтингу оцінки якості середньої освіти показала одні з кращих результатів.

Так, у дослідженні вимірювали здатність 15-річних учнів використовувати свої знання для вирішення реальних проблем. Українські школярі йдуть у цьому питанні нарівні з учнями Туреччини, трохи поступаючись дітям з Хорватії та Білорусі.

Зазначимо, що вимірювали набір навичок, які називаються метапознавательнимі (meta-cognitive). Вони допомагають орієнтуватися і вирішувати непередбачені проблеми.

Українські школярі мають одні з кращих результатів за цим критерієм. Результати дослідження показують, що принаймні в освіті продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни,

– підкреслила Острікова.

Вона наголосила, що у дослідженні проаналізували два співвідношення:

Навички школярів з читання і ВВП на душу населення в країні. Так, Україна показує значно кращий результат серед країн з аналогічним ВВП на душу населення.

Навички школярів з читання і витрати держави на учня за весь період його навчання в школі. Тут з’ясувалося, що українські вчителі навчають школярів на рівні з розвиненими країнами, в яких витрати на учня в рази більше.



До слова, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє школам працювати під час карантину. Але лише за умови, що у закладі освіти буде щонайменше 80% вакцинованих педагогів.

Водночас школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.