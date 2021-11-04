Україна першою у світі отримала ліцензію від США на створення національної Олімпіади Геніїв

У МОН заявили, що для українських школярів відкриваються нові можливості. Нещодавно представники Малої академії наук підписали контракт у Вашингтоні про створення в Україні першої національної Олімпіади Геніїв (Genius Olympiad Ukraine).

Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення "Олімпіади Геніїв" в різних країнах світу. Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Запуск пілотних проєктів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет впевнений, що українські креативні школярі покажуть високі результати.

– це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу. Змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка, а заснувала його американська організація Terra Science and Education.

Також чиновник подякував всім партнерам за співпрацю. Зокрема, Малій академії наук України, Terra Science and Education, Genius Olympiad, а також Надзвичайному та Повноважному Послу України в США Оксані Маркаровій. "Завдяки спільним старанням Україна вже у 2022 першою серед країн-учасниць проведе національну Олімпіаду геніїв", – написав він.

Ініціатор цієї співпраці, Президент МАН Станіслав Довгий відзначає, що Мала академія долучилась до конкурсу Genius Olympiad з 2017 року.

За цей час наші вихованці здобули 2 золотих, 4 срібних, 6 бронзових нагород та 12 спеціальних призів. Минулого року ми подали найбільше проєктів на проходження міжнародної кваліфікації. І дуже приємно, що наша країна наступного року першою серед країн-учасниць проведе національну "Олімпіаду геніїв",

– каже він.

До слова, цього року українські школярі змогли здобути призові місця на Олімпіаді геніїв. Нашу державу представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород.

Які медалі здобули українці:

Олена Коваленко виборола срібну модель за свій проєкт про отримання альтернативної електроенергії від деревних коливань.

Також срібло отримав Уланов Віктор. Він представив проєкт про використання самоколивань в системах пасивної безпеки атомних електростанцій.

Грицишин Яна отримала бронзу за проєкт про роботу гідроелектричних станцій, які використовують біомаркери двостулкових молюсків.

Васараб-Кожушна Олександра виборов бронзу за проєкт про дослідження властивостей відпрацьованого пластику ( поліетилену).

Шарлай Олександр також здобув бронзу за проєкт про вплив теплового стресу на процеси перекисного окислення ліпідів і активність аскорбат пероксидази в Nicotiana tabacum.

Петров Владислав – бронза за проєкт про домашній водоочищувач зі сміття з використанням сонячної енергії.

Панченко Вікторія – бронза за проєкт про очищення річок за допомогою очерету.

Імена учнів, які отримали почесні нагороди – читайте у статті.