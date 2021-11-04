Додамо, що україна першою у світі отримала від США ліцензію на створення такої національного олімпіади.

До теми Українську школярку офіційно визнали генієм за екологічний проєкт про очищення річок

Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.

Міністр освіти Сергій Шкарлет впевнений, що українські креативні школярі покажуть високі результати.

Також чиновник подякував всім партнерам за співпрацю. Зокрема, Малій академії наук України, Terra Science and Education, Genius Olympiad, а також Надзвичайному та Повноважному Послу України в США Оксані Маркаровій.

Завдяки спільним старанням Україна вже наступного року першою серед країн-учасниць проведе національну Олімпіаду геніїв,

– написав він.

До слова, цього року українські школярі змогли здобути призові місця на Олімпіаді геніїв. Нашу державу представили 26 учасників з 25 проєктами. І вибороли цілих 15 нагород.

Які медалі здобули українці:

Олена Коваленко виборола срібну модель за свій проєкт про отримання альтернативної електроенергії від деревних коливань.

Також срібло отримав Уланов Віктор. Він представив проєкт про використання самоколивань в системах пасивної безпеки атомних електростанцій.

Грицишин Яна отримала бронзу за проєкт про роботу гідроелектричних станцій, які використовують біомаркери двостулкових молюсків.

Васараб-Кожушна Олександра виборов бронзу за проєкт про дослідження властивостей відпрацьованого пластику ( поліетилену).

Шарлай Олександр також здобув бронзу за проєкт про вплив теплового стресу на процеси перекисного окислення ліпідів і активність аскорбат пероксидази в Nicotiana tabacum.

Петров Владислав – бронза за проєкт про домашній водоочищувач зі сміття з використанням сонячної енергії.

Панченко Вікторія – бронза за проєкт про очищення річок за допомогою очерету.

Імена учнів, які отримали почесні нагороди – читайте у статті.