Україна отримає 200 мільйонів доларів на розвиток вищої освіти: рішення Світового банку

Світовий банк затвердив проєкт вартістю 200 мільйонів доларів, які спрямують на покращення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти в Україні.

Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" допоможе покращити якість вищої освіти, підвищити рівень її відповідності потребам ринку праці та безперервності навчання під час пандемії COVID-19.

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На що піде фінансування

У рамках проєкту фінансуватимуться:

інвестиції, спрямовані на модернізацію вишів та науково-дослідних лабораторій;

цифрова інфраструктура для організації навчання у вишах для забезпечення безперервності навчання за допомогою методів технологій;

підтримка стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.

Цей фінансовий проєкт також підтримуватиме розвиток сучасної цифрової інфраструктури для дистанційного навчання та створення сучасних навчальних і науково-дослідних лабораторій.

Ще одним завданням проєкту є покращення рівня прозорості в освітньому секторі в Україн.

Світовий банк радий співпрацювати із Україною над модернізацією методів викладання та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів з метою надання можливості молоді в Україні отримувати ті навички, які потрібні їм у 21 столітті,

– сказав один із директорів Світового банку Аруп Банерджі.

Він наголосив, що по мірі відновлення України після пандемії, Світовий банк готовий надати підтримку у забезпеченні кращого технічного та цифрового оснащення системи вищої освіти для організації навчання.

Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" буде впроваджуватися протягом п’яти років Міністерством освіти та науки України.

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