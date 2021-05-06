Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" допоможе покращити якість вищої освіти, підвищити рівень її відповідності потребам ринку праці та безперервності навчання під час пандемії COVID-19.
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На що піде фінансування
У рамках проєкту фінансуватимуться:
- інвестиції, спрямовані на модернізацію вишів та науково-дослідних лабораторій;
- цифрова інфраструктура для організації навчання у вишах для забезпечення безперервності навчання за допомогою методів технологій;
- підтримка стійкості системи та управління змінами в довгостроковій перспективі.
Цей фінансовий проєкт також підтримуватиме розвиток сучасної цифрової інфраструктури для дистанційного навчання та створення сучасних навчальних і науково-дослідних лабораторій.
Ще одним завданням проєкту є покращення рівня прозорості в освітньому секторі в Україн.
Світовий банк радий співпрацювати із Україною над модернізацією методів викладання та навчання в університетах відповідно до європейських стандартів з метою надання можливості молоді в Україні отримувати ті навички, які потрібні їм у 21 столітті,
– сказав один із директорів Світового банку Аруп Банерджі.
Він наголосив, що по мірі відновлення України після пандемії, Світовий банк готовий надати підтримку у забезпеченні кращого технічного та цифрового оснащення системи вищої освіти для організації навчання.
Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" буде впроваджуватися протягом п’яти років Міністерством освіти та науки України.
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До слова, у Світовому банку зазначають, що мережа державних українських вишів в умовах скорочення населення є неефективною і створює проблеми, як для її фінансової стійкості, так і для якості послуг.
Експерти банку також відзначають низьку прозорість системи та поганий зворотний зв’язок. Зокрема, 85% української молоді планують отримати вищу освіту, однак цей високий попит погано відображається на інформації про доступні варіанти освіти та результатах працевлаштування.