Україна не змінюватиме закону про освіту на вимогу інших країн, – голова МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, Україна більше не буде змінювати закону про освіту, якщо цього вимагають інші країни. Водночас він додав, що подбає про захист інтересів національних меншин.
Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Румунії, передає 24 канал.
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Дмитро Кулеба розповів, що Україна раніше внесла зміни до закону "Про освіту" відповідно до зауважень Венеціанської комісії. Але більше цього робити не буде.
За його словами, Україна не планує більше змінювати закону про освіту, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн.
"Але конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені… Ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями", – переконував Дмитро Кулеба.
Міністр МЗС додав, що Україна налаштована вирішувати усі питання за принципом взаємної поваги. І оскільки він бачить, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, Україна готова вести діалог.
Що відомо про зауваження Венеціанської комісії?У 2019 році ВР ухвалила закон про українську мову. Згодом Венеціанська комісія запропонувала Україні переглянути цей закон.
У висновку комісії йшлося, що Україна повинна домагатися балансу в мовній політиці, щоб ця проблема не стала джерелом міжетнічної напруженості в Україні. На "дискримінацію" нового закону скаржились переважно румунська та угорська діаспори.