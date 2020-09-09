Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, Україна більше не буде змінювати закону про освіту, якщо цього вимагають інші країни. Водночас він додав, що подбає про захист інтересів національних меншин.

Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Румунії, передає 24 канал.

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Дмитро Кулеба розповів, що Україна раніше внесла зміни до закону "Про освіту" відповідно до зауважень Венеціанської комісії. Але більше цього робити не буде.

За його словами, Україна не планує більше змінювати закону про освіту, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн.

"Але конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені… Ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями", – переконував Дмитро Кулеба.

Міністр МЗС додав, що Україна налаштована вирішувати усі питання за принципом взаємної поваги. І оскільки він бачить, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, Україна готова вести діалог.