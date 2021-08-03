Україна не відстає у зарплатах вчителів, – Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що Україна не відстає за показником розміру зарплати вчителів. За його словами, МОН працює над тим, щоб професія вчителя дійсно була високооплачувана.

Під час інтерв’ю журналістка наголосила, що зарплата освітян у Литві складає 1100 – 1500 євро на місяць. Також там педагоги раз на рік отримують премії – 100% від зарплати. В Україні ж вчителі заробляють значно менше.

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Водночас міністру освіти не сподобалося таке порівняння зарплат учителів в Україні та Литві.

Є країни, де вдвічі менше, ніж у нас отримують зарплати. І таких багато. Чому ми беремо Литву? Україна ж не пасе задніх у заробітних платах вчителів. Звичайно, хочеться більше, і ми працюємо над тим, щоб було більше,

– сказав Шкарлет.

Міністр освіти наголосив, що у 2020 році зростання зарплат вчителів було на 8%, цього року вона також збільшилася на 20%, і ще майже на 9% зросте у грудні 2021.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Сергій Шкарлет додав, що престижність роботи вчителя він підтримує, і йому хочеться, щоб зарплати були більші.

"Об'єктивно освітня галузь просто дуже велика, мультиплікатор дуже складний. Якщо ми підвищуємо навіть на 1%, враховуючи ту кількість вчителів та шкіл, яка є, цей мультиплікатор спрацьовує на дуже великі кошти", – запевнив він.

За словами Шкарлета, бюджет – не гумовий. "Є ще і медицина… Ніхто не очікував, що буде COVID-19. Це дуже великий виклик, на який треба багато коштів. А ще у нас війна іде… Ми ж країна, яка воює, і ми маємо берегти свої кордони", – підсумував міністр освіти.

До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень, а це у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 гривень). Окрім того, вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Деталі – читайте у статті.