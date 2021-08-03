Під час інтерв’ю журналістка наголосила, що зарплата освітян у Литві складає 1100 – 1500 євро на місяць. Також там педагоги раз на рік отримують премії – 100% від зарплати. В Україні ж вчителі заробляють значно менше.

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Водночас міністру освіти не сподобалося таке порівняння зарплат учителів в Україні та Литві.

Є країни, де вдвічі менше, ніж у нас отримують зарплати. І таких багато. Чому ми беремо Литву? Україна ж не пасе задніх у заробітних платах вчителів. Звичайно, хочеться більше, і ми працюємо над тим, щоб було більше,

– сказав Шкарлет.

Міністр освіти наголосив, що у 2020 році зростання зарплат вчителів було на 8%, цього року вона також збільшилася на 20%, і ще майже на 9% зросте у грудні 2021.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Сергій Шкарлет додав, що престижність роботи вчителя він підтримує, і йому хочеться, щоб зарплати були більші.

"Об'єктивно освітня галузь просто дуже велика, мультиплікатор дуже складний. Якщо ми підвищуємо навіть на 1%, враховуючи ту кількість вчителів та шкіл, яка є, цей мультиплікатор спрацьовує на дуже великі кошти", – запевнив він.

За словами Шкарлета, бюджет – не гумовий. "Є ще і медицина… Ніхто не очікував, що буде COVID-19. Це дуже великий виклик, на який треба багато коштів. А ще у нас війна іде… Ми ж країна, яка воює, і ми маємо берегти свої кордони", – підсумував міністр освіти.

До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень, а це у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6000 гривень). Окрім того, вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Деталі – читайте у статті.