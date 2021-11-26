Колишня міністерка освіти й науки Лілія Гриневич відзначила, що сьогодні точиться багато чуток і нісенітниць з цього приводу – мовляв, закриють 10 – 11 класи.

До теми Дистанційне навчання – це вимушена міра, воно не може замінити очне, – Гриневич

Гриневич заспокоїла українців, що старші класи у школі не закриють.

Але чому потрібна саме трирічна, а не нинішня дворічна, старша школа? По-перше, це той вік – до 18 років, коли людина дозріває і може зробити усвідомлений вибір, а викладачі встигають їй дати весь пакет компетентностей: знань, умінь, навичок і цінностей,

– сказала вона.

Лілія Гриневич пояснила, що якщо дитина завершує академічний ліцей, то бакалаврська програма навчання у вищій школі для неї буде коротша.

Або, якщо дитина завершує професійний ліцей, то вона отримує першу професію. "Захоче – буде навчатися далі. Не захоче – матиме перший "хліб в руках", – додала вона.

За словами колишньої міністерки освіти, ідеологія "однієї школи для всіх" – це радянське минуле без індивідуальності і прагнень кожної людини "знайти себе".

Що відомо про старшу профільну школу в Україні

Уряд затвердив положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності таких закладів освіти.

У складі ліцею можуть створюватися:

класи,

групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів),

міжкласні групи учнів,

навчальні кабінети (з навчальних предметів чи курсів однієї або різних освітніх галузей).

Також ліцей може створювати класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Що передбачає закон про ліцеї:

Ліцей є окремою юридичною особою, проте дозволено освіту й на початковому та базовому рівнях.

На паралелях 10 – 12 класів має бути не менше двох класів із не менше трьома профілями навчання.

Органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ліцеїв.

Водночас уряд має продовжити у 2021 – 2030 роках виділення субвенції з держбюджету місцевим бюджетам для запровадження трирічної профільної середньої освіти.

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

Так, до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.

Проте у МОН заявили, що учнів, які вже отримували освіту в школі, автоматично зараховують в 10 класи. Підлітків з інших шкіл братимуть на вільні місця. Остаточно реформа має запрацювати з 2027 року.