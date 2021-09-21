Україна і Китай створили університетський союз: що це дає студентам та викладачам

Для розширення співпраці між китайськими та українськими університетами країни офіційно створили "Китайсько-український університетський союз". До нього входить понад 90 вишів з Китаю та майже 50 – з України.

Відтепер китайські та українські університети, які є членами спілки, зможуть спільно подавати заявки на міжнародне фінансування та науково-дослідні проєкти.

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Студенти можуть брати участь у програмах обміну та навчатися в іншій країні.

Українські та китайські викладачі зможуть разом писати та публікувати наукові публікації, спільно керувати навчальним процесом, студентськими та академічними обмінами.

У межах співробітництва університети зможуть проводити спільні конференції та інші міжнародні заходи, організовувати соціально-культурні проєкти співпраці та спільно відстоювати розвиток науки та якісної вищої освіти.

До слова, цього року 48 талановитих школярів із України отримали стипендії Ukraine Global Scholars. Вони вже у вересні розпочали навчання у престижних школах-пансіонах і університетах США, Канади, Німеччини та Китаю.

Текст публікації Посольства Китаю в Україні:

Українським університетам стало зручніше вести співпрацю та обмін з Китаєм. З метою подальшого зміцнення співпраці між китайськими та українськими університетами було офіційно створено "Китайсько-український університетський союз".

Загалом до союзу приєдналися 92 університети Китаю та 49 університетів України. Китайські та українські університети зможуть спільно подавати заявки на міжнародне фінансування, спільно писати та публікувати наукові публікації, спільно керувати навчанням, студентськими та академічними обмінами, готувати спільні конференції.