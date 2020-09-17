Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" пообіцяв студентам, яких відрахували з білоруських вишів через участь у протестах проти Олександра Лукашенка, допоможуть вступити в українські університети.

Про це заявив опозиційний білоруський політик, який виїхав в Україну, Валерій Цепкало у своїму телеграм-каналі.

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За його словами, Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" звернувся до студентів, яких незаконно відрахували з білоруських вишів, і заявив, що вони допоможуть їм зі вступом до українських університетів.

Якщо студентам необхідна допомога зі вступом, то вони можуть зв'язатися з фондом за електронною адресою: [email protected].

Що відомо про фонд "Білорусь майбутнього"? 12 серпня Валерій Цепкало з України розповів про формування "Фронту національного порятунку Білорусі" і про створення в Києві фонду "Білорусь майбутнього".



Основна програма фонду полягає в підтримці громадян Республіки Білорусь, які постраждали від політичних репресій.



Зазначимо, що білоруські студенти продовжують страйкувати, влаштовуючи акції протесту в місцевих університетах. Тих, хто виходить на протести, арештовують. Більше про ситуацію в Білорусі – читайте за посиланням.